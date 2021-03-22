شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة هنجرين على مساحة 3 آلاف متر بالمنطقة الصناعية بالزوامل في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.

وطالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية، لمنع أي تعديات على الأرض الزراعية وإيقاف البناء المخالف فوراً، للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالزوامل، حملة إزالة بالمنطقة الصناعية بالزوامل بالتعاون مع رجال القوات المسلحة، أسفرت عن إزالة ٢ هنجر على مساحة ٣٠٠٠ متر.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بحضور رئيس قسم الإشغالات برئاسة المركز بإزالة كافتريات مقامة بالمخالفة بجوار الري على جانب كوبري بحر صفط، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بديرب نجم من إزالة وإيقاف أعمال بقرية السحايرة التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق، عبارة عن إزالة اعمدة وتندة حديد مقامة بالدور الثاني بقاعة الجوهري بمساحة ٣ قراريط بطريق السحايرة بدون الحصول على ترخيص، وتم التحفظ على المخالف وتطبيق القانون على المخالفين.