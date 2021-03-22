رانيا يوسف تعرض التسوية مع نزار الفارس أمام المحكمة.. والتأجيل لـ31 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت المحكمة الاقتصادية (قاضي التحضير)، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس، لجلسة 31 مارس الجاري.

وقال المستشار هيثم عباس، محامي الإعلامي نزار الفارس إن الفنانة رانيا يوسف عرضت التسوية مع موكله وطلب محاميها الادعاء الفرعي.

وأضاف "عباس" في تصريحات لمصراوي، بأن وكيل رانيا يوسف تقدم بطلب الادعاء الفرعي ضد الإعلامي نزار الفارس وعقب ذلك تنظر هيئة التحضير في طلب ندب خبير لفحص الهارد الأصلي للحلقة محل الواقعة، مشيرًا "إلى التمسك بفحصه تأكيدا على مهنية موكله نزار الفارس".

وأقام المستشار هيثم عباس، بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، وطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقه على مواقع التواصل الاجتماعي(السوشيال ميديا).

وجاء في الدعوى أن الإعلامي نوار الفارس أنه بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس) وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات ولكنه فؤجي أنها تتهمة تارة بالتحرش بها وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.

وأضافت أنه ينتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني.

وصرح المستشار هيثم عباس أن موكله الإعلامي العراقي نزار الفارس تعرض للسب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لكون وصف "متحرش على أي شخص يعد قذف معاقب علية قانونا"، مضيفًا وما الحال عندما يكون الأمر متعلق بإعلامي يتابعه الملايين وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية جسيمة لاسيما أن الذي وصفته هي فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار في الهشيم.

يذكر أن محكمة جنح قصر النيل برأت رانيا يوسف بسبب تصريحاتها عن "المؤخر والحجاب" وأجلت دعوى ثانية عن ذات التهم، وتعد الدعوى السالفة هي الثالثة بحق الفنانة رانيا يوسف.