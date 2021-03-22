ضبط 5 أشخاص ينقبون عن الآثار في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 5 أشخاص؛ لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل مسكن بمنطقة بولاق أبو العلا.

تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (5 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالعقار المشار إليه "محل سكن اثنان من المتهمين"، وعُثر بداخلها على (حفرة قطرها 4 متر بعمق 10 متر، وأدوات تنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.