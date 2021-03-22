سقوط عصابة سرقة السيارات في التبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تشكيل عصابي لسرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك".

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام أحد الأشخاص بالتردد على موقف سيارات كائن بدائرة القسم وبحوزته سيارة ويشتبه في كونها من متحصلات واقعة سرقة.

بالانتقال تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها ولا يحمل ثمة تراخيص، وتبين أنه مقيم بمطقة الصف بالجيزة. وبالكشف على السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها، وبمواجهته أعترف بتحصله على السيارة المضبوطة من أحد الأشخاص نظير مبلغ مالي، وأقر بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وتبين أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بذات العنوان) وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها، واعترف بسرقة السيارة بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما أقر بارتكاب واقعة سرقة لسيارة آخر وقيامه بتسليمها إلى (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بقصد مساومة مالكها على إعادتها له مقابل مبلغ مالي، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبمواجهته أقر بقيامه بمساومة مالك السيارة وإعادتها له مقابل مبلغ مالي، وباستدعاء المجني عليهما، اتهموهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.