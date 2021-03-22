"مصر للطيران": تعميم الزي الرسمي الجديد لأطقم الضيافة الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

بدأت شركة "مصر للطيران"، اليوم الإثنين، في تعميم ارتداء الزي الرسمي الجديد والخاص بأطقم الضيافة الجوية، والذي أعلنت عنه الشركة في وقت سابق في إطار خطة تطوير الخدمات المقدمة وتحسين الصورة الذهنية لدى الركاب، بما يليق بمكانة الشركة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وعضو تحالف ستار العالمي.

وقال الطيار عمرو أبو العينين، رئيس شركة "مصر للطيران للخطوط الجوية"، إن اختيار الزي الجديد جاء مواكبًا للسمة التجارية، ولعلامة الشركة وألوانها المميزة عبر السنين، وقد جاءت هذه الخطوة تماشيًا مع خطط تطوير خدمات الشركة بوجه عام، وتحديث أسطول الطائرات الذي شهدته الشركة الوطنية مؤخرًا، لافتًا إلى أن التطوير الذي تم في مستوى الخدمات المقدمة للركاب كان يقتضي تغييرًا في شكل ومظهر مقدمي الخدمة، لتأكيد مفهوم التحديث لدى العملاء وفقًا للأبحاث والدراسات المتخصصة.

وقد استقرت الشركة مؤخرًا على اختيار الزي الجديد الذي تم تصميمه وفقًا لبيوت أزياء عالمية متخصصة في هذا المجال؛ ليكون بديلًا عن الزي الحالي الذي تم استخدامه منذ سنوات طويلة، وقد لاقى الزي الجديد استحسان وإعجاب كثير من الركاب والجمهور، وذلك بمجرد ظهور أطقم الضيافة الجوية للشركة به في عدد من المناسبات والاحتفالات المختلفة التي شاركت فيها "مصر للطيران".

وأضافت إيناس عصام، رئيس قطاع الضيافة الجوية، أن الشركة اعتمدت الزي الجديد للمضيفات والمضيفين الجويين بالشركة، وراعت الشركة خلال تصميم الزي الجديد أن يكون من مواد عالية الجودة، وتتحمل الرحلات طويلة الأمد والأجواء المختلفة، وكذلك توفير الراحة وسهولة التحرك، وتلائم مستوى التطوير في الخدمة المقدمة للركاب.

وأكدت عصام أن الزي الجديد لا يعكس صورة شركتنا فقط؛ بل يعكس صورة مصر بلدنا، ولذا كان لابد من التواصل مع كبرى شركات الأزياء العالمية للخروج بتصميم مشرف للضيافة الجوية لـ"مصر للطيران".