شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني ينعي أول وزيرة للبحث العلمي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية الاثنين، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني الدكتورة فينيس كامل جودة، الأستاذ المتفرغ بالمركز القومي للبحوث ووزير البحث العلمي الأسبق التي غادرت عالمنا بعد حياة حافلة بالإنجازات العلمية والمهنية المشرفة.

والدكتورة فينيس كامل جودة هي أول وزيرة للبحث العلمي في مصر من عام 1993 حتى 1997 وحصلت على براءتي اختراع إلى جانب العديد من الجهود المتميزة في مجال تخصصها، مما أهلها للحصول على جائزة الدولة 4 مرات، كان آخرها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العلم عام 2017 حيث منحها أيضًا وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، كما تميزت على المستوى الدولي فكانت أول سيدة مصرية يتم منحها درجة الدكتوراه في العلوم من الجمعية الملكية في إنجلترا.

وتم اختيار الدكتورة فينيس كامل، ضمن 10 سيدات من منظمة العالم الثالث للمرأة في العلوم على مستوى الدول النامية كرائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وقدمت الكنيسة الارثوذكسية، التعزية لأكاديمية البحث العلمي وكل المؤسسات التي عملت معها طوال مسيرتها في فقدان إحدى الرائدات المتميزات، نطلب لنفسها البارة النياح والراحة في فردوس الأبرار، ولأسرتها وجميع أحبائها العزاء السمائي.