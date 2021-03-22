شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا : 9 أيام وتنتهي مهلة التقدم بطلبات تصالح في البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء المده المحدد نهاية شهر مارس الجاري.

واكد محافظ المنيا، استمرار المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في استقبال وتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث بلغ اجمالى الطلبات المقدمة حتى اليوم 164 ألف 823 طلباً للتصالح في مخالفات البناء.

قال المحافظ، إنه تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تم مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس الجاري، على أن يتم سداد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح في شهر يناير، كما يتم سداد 35% من قيمة التصالح في شهر فبراير، وسداد 40% من قيمة التصالح في شهر مارس الجاري، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لسداد الـ 25% من قيمة التصالح في ديسمبر الماضي.

شدد المحافظ، على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة، موجها رؤساء المراكز والمراكز التكنولوجية، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مؤكدا أن المراكز التكنولوجية تستقبل كافة الطلبات على مدار الأسبوع وفى أيام العطلات في الفترات الصباحية والمسائية.