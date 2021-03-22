شكرا لقرائتكم خبر عن إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بقرى مبادرة حياة كريمة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ الاثنين، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل لتلبية احتياجات أهالي القرى والفئات الأكثر احتياجًا في مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية، ومن هذه المشروعات رفع كفاءة خدمات الكهرباء، وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقرى بتكلفة استثمارية مليون و610 ألف جنيه، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورعاية المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وإشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن الهدف من المبادرة السعي لتقليل الأعطال بشبكات الجهد المنخفض واستقرار التيار الكهربائي، والتي تضمنت إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض «إحلال وتجديد محولات (الشنواني 3،2،1 – قمحاوي – المستشفى بأم سن – السيد خليل – احمد عرابي – محول 72 رقم 1) بـ 235 عامود بمركز ومدينة الرياض ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة 705 آلاف جنيه، وشملت المبادرة احلال وتجديد 3 محولات ( الحلاجين – ابوخشبه – معزور – الزياتين البحرية ) بـ 86 عامود و1،2كم موصلات منخفض بمركز ومدينة سيدى سالم ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة 278 ألف جنيهًا، وذلك لتحسين جودة التغذية الكهربائية، وإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ تحسين الخدمة للمستفيدين بالقرى المختلفة، هدفها هو أن يحصل المواطن على اعلى جودة وأفضل كفاءة، وشملت إحلال وتجديد محول ( قطب ابراهيم – الخادمية ) بـ 1،5 كم موصلات منخفض بقرى شرق كفرالشيخ ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة 26الف جنيه، بالإضافة إلى احلال وتجديد شبكات الكهرباء بمركز ومدينه قلين بإجمالي تكلفة 601 الف جنيه حيث تم احلال وتجديد قرية المنشأة الشرقي بـ 60عامود و4كم موصلات ليستفيد منها أهالي القرى، كذا إحلال وتجديد قرية المعهد الديني بـ40عامود و3 كم موصلات ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة، وكذلك احلال وتجديد محول المقطم القديم بـ 12 عامود ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة، لتحسين وتطوير أداء الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدف رفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكد محافظ كفر الشيخ أهمية استقرار التغذية الكهربائية، وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، مؤكداً على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، مشددًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي