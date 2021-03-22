شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس أستاذا زائرا بكلية الآثار بجامعة عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، انضمام الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، أستاذا زائرا بكلية الآثار بالجامعة، للاستفادة من خبراته القيمة في علم المصريات ومسيرته الكبرى في المجال.

وشغل الدكتور زاهي حواس منصب وزير الدولة لشؤون الآثار، كما عمل في العديد من المواقع الأثرية المصرية، ويعد أحد أشهر علماء الآثار المصريين المعاصرين، بالإضافة لما يحظى به من تقدير عالمي في مجال علم المصريات.

ويعد زاهي حواس أحد أهم مشاهير الاكتشافات الحديثة، بما في ذلك مقابر بناة الهرم في الجيزة ووادي المومياوات الذهبية في الواحات البحرية في الجيزة، وكشف الهرم الساتلي من خوفو في عام 2005 كجزء من مشروع المومياء المصرية الذي ترعاه الجمعية الجغرافية الوطنية لمعرفة المزيد عن أنماط المرض والصحة والوفيات في مصر القديمة، وقاد فريقًا قام بتصوير مقطعي لفحص مومياء الملك توت عنخ آمون، ويواصل فريقه تصوير المومياوات بالأشعة المقطعية، الملكية منها والخاصة، ويأمل في حل بعض الألغاز المحيطة بحياة ووفيات شخصيات مهمة مثل حتشبسوت ونفرتيتي.

كما كان للدكتور زاهي حواس اسهامات كبيرة خلال اكتشافات سقارة الأخيرة والتي صنفت أهم الاكتشافات الاثرية علي مستوي العالم خلال عامي 2019 و2020.