شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء المستوفين لشروط وظائف شركة مياه الشرب في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أسماء المستوفين لشروط الاعلان رقم ٢ لعام ٢٠٢٠ لوظائف مهندس مشروعات _ مهندس صيانة كهربائية _ مهندس صيانة ميكانيكية _ مهندس تشغيل صرف صحي.

وتقرر إجراء الاختبارات يوم الأحد ٤ أبريل بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، يرجي الالتزام بموعد الاختبار والإجراءات الاحترازية، وعدم التواجد في غير المواعيد المحددة لكل وظيفة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، واستخدام الكحول ومطهرات الأيدي حفاظا على سلامة الجميع.

وتنشر المصري اليوم بيانات المستوفين للشروط: