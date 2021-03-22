شكرا لقرائتكم خبر عن فحص وعلاج مليون و675 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وأوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة، لمليون و675 ألفا من المواطنين منذ انطلاق الحملة في 18سبتمبر الماضي، مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، والتي تشمل التوعية والتثقيف الصحي، الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجانا.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد خليل مدير ادارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية في محافظة المنيا، أن المبادرة يتم تنفيذها في الوحدات الصحية والمراكز الطبية لجميع مدن المحافظة بواسطة 277 فريق طبى مابين متحرك وثابت في جميع أنحاء المحافظة ليتم العمل على فترتين من 9 صباحاً وحتى 3 عصراً ومن 3 عصراً وحتى 9 مساءاً طوال أيام الأسبوع.