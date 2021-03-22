شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط ملحوظ في حركة السفن وتداول البضائع بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ميناء الإسكندرية ، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والحاويات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة لإجراء عمليات الشحن والتفريغ، 54 سفينة تحمل سلع وبضائع إستراتيجية.

من جانبه قال أحمد بريقع المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ 142 ألف طن وتشمل غلال ومواد بترولية وفحم وأخشاب.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن إجمالي عدد الحاويات الصادرة بلغ 1179 حاوية، فضلا عن دخول وخروج 10 آلاف و211 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي سياق متصل وجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، وذلك لحماية أنفسهم وحماية الآخرين من فيروس كورونا المستجد.

وطالب شاهين بضرورة الالتزام بالوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي، فضلا عن إتباع كافة البروتوكولات التي نشرتها وأوصت بها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس «كوفيد – 19».