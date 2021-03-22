شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 7 أعمدة كهرباء بمدينة الحسنة بسبب العاصفة الترابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء لعاصفة ترابية ورياح شديدة محملة بالأتربة والرمال الناعمة، أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية بشكل كبير.

وتسببت العاصفة الترابية في زحف الرمال الناعمة على مختلف الطرق بشمال سيناء وخاصة الطريق الدولي «العريش/القنطرة شرق» والطرق الرئيسية في منطقة وسط سيناء وخاصة طريق «السويس / الحسنة / نخل» و«العريش / الحسنة / نخل» ومختلف الطرق الفرعية.

كما تسببت العاصفة الترابية في سقوط 7 أعمدة جهد متوسط بوسط سيناء، بجانب قطع التيار الكهربي عن مدينة الحسنة، ثم عودة التيار الكهربائي للمدينة، وجارٍ العمل على إصلاح تلك الأعمدة بالتعاون مع شركة الكهرباء.

وأكدت مصادر في غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، المتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة مديريتي الموارد المائية والري والطرق.