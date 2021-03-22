شكرا لقرائتكم خبر عن عدم الخروج من المنزل .. 6 نصائح من وزارة الصحة لمواجهة أتربة الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة 6 نصائح للمواطنين للتغلب على الطقس السيئ من الرياح والأتربة، خاصة مرضى الحساسية والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشُّعب الهوائية، وذلك لحين انتظام حالة الطقس.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن النصائح الـ 6 لمواجهة موجة الأتربة والرياح في الطقس السيئ، هي :

يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الطقس السيئ إلا في حالة الضرورة فقط.

ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشُّعب الهوائية.

يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق.

ينصح بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب.

شرب كمية كافية من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

التأكد من إغلاق نوافذ المنازل جيدًا لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف.