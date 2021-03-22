شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم في الأقصر ..تزايد سرعة الرياح وارتفاع في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الأقصر الاثنين، تزايد في سرعة الرياح، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مع رفع محافظة الأقصر الطوارئ لعدم استقرار حالة الطقس والتحذيرات من هبوب رياح محملة بالأتربة

من جانبها، طالبت إدارة المرور بالأقصر السائقين بتوخي الحذر وتجنب السرعة الزائدة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها، نظرًا لعدم استقرار سرعة الرياح، وعدم استقرار حالة الطقس اليوم

وأكد محسن الشامي، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالأقصر أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي طوارئ أو تغييرات في حالة الطقس، موضحًا أن هناك تنسيقا كاملا بين غرفة عمليات المحافظة، وكل الجهات المعنية بالمراكز والمدن والمديريات المختلفة وكذلك الهلال الأحمر