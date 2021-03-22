شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة أسقطت مآذن 3 مساجد ومنزل في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت العاصفة التي هبت على محافظة البحيرة وزادت شدتها في عدد من المراكز خصوصًا مركز كوم حمادة جنوب المحافظة على الحدود مع محافظة المنوفية في سقوط مآذن 3 مساجد ومنزل فى قري تابعة لمجلس قرية دست الأشراف فى مركز كوم حمادة دون حدوث إصابات.

وشهدت مدن وقري محافظة البحيرة عاصفة شديدة فى الساعات الأولي من الصباح بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وتعرضها لموجة الطقس السييء تضرب جميع أنحاء الجمهورية.

وأدت العاصفة الترابية إلي سقوط مأذنتي مسجدين ومنزل فى قرية الحدين ومئذنة مسجد آخر فى قرية خنيزة التابعين لقرية دست الأشراف فى مركز كوم حمادة، دون حدوث أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح بين المواطنين.

من جانبه رفع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة حالة الطوارئ فى محافظة البحيرة بالتزامن مع موجة الطقس السيئ والعاصفة التى ضربت المحافظة، كما قرر عقد غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات المراكز بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم فى مصر من سقوط أمطار خفيفة على عدد من مناطق الجمهورية ووجود أتربة ونشاط للرياح، وأكدت وجود سحب متوسطة وعالية تعبر شمال البلاد ربما يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الجمهورية.

قالت هيئة الأرصاد الجوية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم بوجود فرص لسقوط أمطار خفيفة في الصباح على القاهرة الكبرى بنسبة 20% على فترات متقطعة، وكذلك مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، ووجود أتربة عالقة نهارًا على مناطق القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء وشديد الحرارة على جنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط على السوحل الشمالية وسيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون درجات الحرارة المتوقعة للعظمي والصغري كما يلي:

القاهرة 34 - 22

الإسكندرية 29 - 20

وادى النطرون 33 - 21

طنطا 34 - 22

شبين الكوم 34 – 21

دمنهور 32 - 21

بلطيم 31 - 21

مطروح 33 - 21

السلوم 30 - 20

سيوة 32 - 22

بورسعيد 34 - 21

دمياط 33 - 20

الزقازيق 34 - 22

المنصورة 33 - 21

الاسماعيلية 34 - 22

السويس 34 - 22

العريش 35 - 20

رفح 35 - 21

رأس سدر 31 - 20

نخل 29 - 15

نويبع 31 - 21

طابا 33 - 20

كاترين 30 - 19

الطور 31 - 18

شرم الشيخ 33 - 20

الغردقة 33 - 21

مرسى علم 33 - 20

الفيوم 36 - 21

بنى سويف 37 - 22

المنيا 37 - 22

أسيوط 38 - 23

سوهاج 38 - 21

قنا 38 - 21

الأقصر 39 - 23

أسوان 40 - 25

ادفو 40 - 24

أبوسمبل 40 - 25

الوادى الجديد 39 - 22

شلاتين 35 - 22

أبو رماد 35 - 21

حلايب 29 - 23

رأس حدربة 28 - 22

العاصفة أسقطت مآذن 3 مساجد ومنزل فى البحيرة

العاصفة أسقطت مآذن 3 مساجد ومنزل فى البحيرة

العاصفة أسقطت مآذن 3 مساجد ومنزل فى البحيرة

العاصفة أسقطت مآذن 3 مساجد ومنزل فى البحيرة

العاصفة أسقطت مآذن 3 مساجد ومنزل فى البحيرة

العاصفة أسقطت مآذن 3 مساجد ومنزل فى البحيرة

العاصفة أسقطت مآذن 3 مساجد ومنزل فى البحيرة

العاصفة أسقطت مآذن 3 مساجد ومنزل فى البحيرة

العاصفة أسقطت مآذن 3 مساجد ومنزل فى البحيرة