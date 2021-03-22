شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة : «سجّلنا عددًا من اللقاحات المُضادة لكورونا لاستخدامها وبصدد تسجيل المزيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد أن هناك مباحثات مع الصين لطرق تصنيع لقاح كورونا في مصر مع مصانع فاكسيرا.

وقالت زايد، في المؤتمر الصحفي المشترك مع السفير الصيني: «ناقشت مع السفير الصيني التصنيع المشترك للقاح كورونا مع مصانع فاكسيرا، وطالبت السفير الصيني بمزيد من التفاوض في سعر التصنيعط.

وأكملت الوزيرة حديثها خلال المؤتمر قائلة: «نتوقع توقيع اتفاقية التصنيع خلال هذا الشهر، وسبق أن طالبت مصر منظمة الصحة العالمية أن تأتي لتقييم خطوط إنتاج شركة فاكسيرا الشهر الماضي، وكانت ملاحظات بسيطة تم تفاديها».

وتابعت: «سجّلنا عددًا من اللقاحات المُضادة لكورونا لاستخدامها وبصدد تسجيل المزيد، نراجع يوميًا مختلف احتياجات القطاع الطبي تحسبًا لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا».