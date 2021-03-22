شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. استعلم نتيجة الصف الثاني الثانوي (رابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الفني عن ظهورها، اليوم الإثنين.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 من خلال رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني، الذي أعلنت عنه الوزارة أمس الأحد من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ويوضح «المصري اليوم» خطوات الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط.

1. أولًا يتم الدخول على رابط نتيجة الصف الثاني الثانويي.

2. يقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الكود الخاص به ورقم الجلوس.

3. اختيار أيقونة الاستعلام عن النتيجة.

4. بعد انتهاء الطالب من الخطوات السابقة تظهر أمامه كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة الخاصة به.

كانت وزارة التربية والتعليم الفني قد أعلنت أمس الأحد، عن ظهور نتيجة الصفين، الأول الثانوي بحلول الساعة الثامنة مساءً من اليوم الإثنين، و نتيجة الصف الثاني الثانوي بحلول الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وكان طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قد انتهوا الأسبوع الماضي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما انطلق مؤخرًا الفصل الدراسي الثاني على مستوى المدارس والجامعات في مختلف محافظات مصر، أيضًا في إطار التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لوقاية الطلاب وأعضاء هيئات التدريس في مدارس وجامعات مصر من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وشهدت، شهدت الدراسة إقبال بين المرتفع والمتوسط خلال الأيام الأول من انطلاقها.