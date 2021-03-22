مدينة الأبحاث العلمية و"مياة شرب الاسكندرية" توقعان بروتوكول لتطوير منظومة المعالجة وترشيد الطاقة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، فعاليات احتفالية الإسكندرية باليوم العالمي للمياه 2021 تحت شعار «تثمين المياه»، وذلك بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب الجديدة، وتقام تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة الإسكندرية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

على هامش الفعاليات؛ شهدت «عازر»، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية وشركة مياه الشرب بالإسكندرية، حيث يأتي البروتوكول لوضع أسس في مجال معالجة المياه والبدء في تنفيذ مشروعات مشتركة للنهوض بمنظومة المعالجة الحالية وترشيد الطاقة وتقليل الفاقد من المياه وتوفير تقنيات جديدة لمصادر المياه البديلة، وكذلك الحد من الآثار الضارة للتغييرات المناخية والبيئية.

وفى كلمتها؛ أوضحت نائب المحافظ أن «اليوم العالمي للمياه«يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وأضافت أن احتفال اليوم يعد فرصة جيدة لرفع الوعى بجميع الأمور المتصلة بالمياه وإلهام الآخرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أهم التحديات التي تواجهنا حاليا وهي نُدرة المياه والتي تأتي نتيجة لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية أهمها وأخطرها زيادة معدلات استهلاك الموارد المائية، وكذلك الارتفاع في معدلات النمو السكاني، والتدهور البيئي، وتغير المناخ، وغيرها من الأسباب.

وأكدت عازر على أن المحافظة لا تألوا جهدا لتحسين خدمة المياه والصرف الصحي للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ووزارة الإسكان ممثلة في الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي والشركات التابعة.

وأشارت إلى أن الرؤية التنموية للمحافظة تنعكس من خلال التعاون مع جميع الجهات التنفيذية المعنية من أجل نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل ضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين، وكذلك غرس ثقافة المشاركة ومسؤولية الجميع في الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحى، وتعديل السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين في استهلاك المياه.

وثمنت عازر الدور الذي تقوم به الدولة المصرية في ظل توجيهات القيادة السياسية، والسعي المستمر للحفاظ على الموارد المائية وتحسين نوعية وجودة المياه، إلى جانب تنمية موارد مائية جديدة، ورفع كفاءة منظومة الري المصرية.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة مني عبداللطيف القائم بأعمال مدير الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، والدكتورة مها الدملاوي رئيس مدينة الأبحاث العلمية السابق، ونواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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مدينة الابحاث العلمية و"مياة شرب الاسكندرية" توقعانب روتوكول لتطوير منظومة المعاجلة وترشيد الطاقة (صور)

مدينة الابحاث العلمية و"مياة شرب الاسكندرية" توقعانب روتوكول لتطوير منظومة المعاجلة وترشيد الطاقة (صور)

مدينة الابحاث العلمية و"مياة شرب الاسكندرية" توقعانب روتوكول لتطوير منظومة المعاجلة وترشيد الطاقة (صور)

مدينة الابحاث العلمية و"مياة شرب الاسكندرية" توقعانب روتوكول لتطوير منظومة المعاجلة وترشيد الطاقة (صور)

مدينة الابحاث العلمية و"مياة شرب الاسكندرية" توقعانب روتوكول لتطوير منظومة المعاجلة وترشيد الطاقة (صور)

مدينة الابحاث العلمية و"مياة شرب الاسكندرية" توقعانب روتوكول لتطوير منظومة المعاجلة وترشيد الطاقة (صور)