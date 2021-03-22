شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع مركز سيرن بسويسرا: دورة تدريبية لطلاب علوم بنها حول تقنية العلاج بالجسيمات للأورام السرطانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم كلية العلوم جامعة بنها، بالاشتراك مع مركز سيرن بسويسرا لأبحاث فيزياء الطاقات العالية، غدا الثلاثاء، دورة تدريبية للطلاب عبر الفيديو كونفرانس، عن تقنية العلاج بالجسيمات للأورام السرطانية، وذلك بمقر جامعة بنها بالعبور، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور لطفي أبوسالم عميد كلية العلوم، في بيان صحفي الإثنين، ان الدورة التدريبية تشمل جزء نظري وآخر عملي، ويشارك فيها 40 طالبا من طلاب الكلية، ويحاضر فيها أستاذة من كليتى العلوم والطب بجامعة بنها.

واشار العميد إلى أن الدورة تستهدف تدريب الطلاب على تطبيق متقدم لاستخدام تقنية العلاج بالجسيمات في التشخيص وعلاج بعض الأورام السرطانية عن طريق الإتصال أون لاين بمركز أبحاث سيرن بسويسرا.

يذكر أن العلاج بالجسيمات (البروتونات أو الأيونات الثقيلة مثل C-12 ) قد شهد تطورًا هائلا في العلاج الإشعاعي في الفترة الأخيرة مع ظهور خيارات متنوعة لتحسين العلاج في علم الأورام السريري، وقد تم استخدامه في علاج العديد من الأورام السرطانية خلال الفترة الماضية وقد بدأ العلاج بالجسيمات المشحونة في مختبر لورانس بيركلي، في السويد وهارفارد.

كما تم استخدام بروتونات منخفضة الطاقة نسبيًا، ثم وصلت طاقة البروتونات إلى 160 ميجا فولت وأصبح العلاج بالبروتون متاحًا بشكل متزايد في عدد من المراكز الطبية بمختلف دول العالم.