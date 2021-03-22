شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف أصر على الاجراءات الاحترازية فى افتتاح 3 مشروعات في قطاعات التعليم والتموين والصرف الصحي بمركز اهناسيا صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عددا من المشروعات الخدمية، منها افتتاح مدرسة جاويش للتعليم الأساسي على مساحة إجمالية 2260 متر بتكلفة 8 مليون و85 ألف جنيه تقريبا، وتتكون من دور أرضى و4 أدوار علوية تحوي 22 فصلا دراسيا، ومعمل كمبيوتر ومكتبة وغرف للمجالات ومكاتب إدارية وقاعة متعددة الأغراض، حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة لمنظومة التعليم في المرحلة الابتدائية ،وتساهم بشكل كبير في تخفيف كثافة الفصول.

كما افتتح محافظ بني سويف المركز التكنولوجي المطور لخدمة المواطنين بإدارة تموين اهناسيا، والذي تكلف إنشاؤه 650 ألف جنيه، والذي يأتي في إطار خطة وزارة التموين لإحلال وتجديد مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية لخدمة أصحاب البطاقات التموينية، وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت، وتدقيق البيانات من خلال منظومة إليكترونية موحدة.

وتفقد المحافظ مكونات المركز المطور الذي يقدم كافة الخدمات التموينية للمواطنين، وتشمل طلبات بدل فاقد وتالف، إصدار فصل اجتماعي، إضافة الزوجة، وتحويل البطاقة من محافظة لأخرى، الخصم، الإلغاء، التظلمات.

كما افتتح المحافظ مشروع الصرف الصحي لقرية دير براوة بتكلفة إجمالية 14 مليون جينها.