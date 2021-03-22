شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مؤشر الأداء بنتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي (رابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقعها الإلكتروني عبر هذا الرابط.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تقسيم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول والثاني الثانوي الإثنين الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢١، بحيث يتم إعلان نتيجة

الصف الثاني الثانوي: الساعة ١٢ ظهراً

الصف الأول الثانوي: الساعة ٨ مساءً

وأعلنت وزارة التربية والتعليم مؤشرات قياس أداء الطالب في نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، فيما يعرف بكارت الأداء الملون، حيث يشير اللون الأزرق إلى أن الطالب اجتاز الاختبار بتفوق، والمنطقة الخضراء تشير إلى أن الطالب اجتاز الامتحان بمستوى مناسب للتوقعات وحصوله على درجات جيدة وما زالت الفرصة أمامه لتحسين الأداء وتحقيق مستوى متفوق، والمنطقة الصفراء تشير إلى اجتياز الطالب للاختبار وحصوله على درجة النجاح اللازمة في المادة ولكن ما زال مستوى الطالب يحتاج إلى تحسين، والمنطقة الرمادية تعني أن الطالب أداؤه ضعيف ولم يحقق الحد الأدني المطلوب وكلما ارتفعت النقطة السوداء ارتفعت درجة النتيجة، كما أوضحت الوزارة أن المنطقة السوداء في مؤشر أداء الطالب تشير إلى أن أداء الطالب في كل مادة دراسية على حدة، كما نشير النقطة الحمراء المثلثة على الشريط إلى المستوى الحساب لدرجة الطالب على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب الذي لم يحضر الامتحان لن يظهر له مؤشر قياس الأداء وستظهر في جدول غياب الطالب المسجل من قبل المدرسة.