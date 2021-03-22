شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين فى مؤتمر صحفى بوزارة الصحة: أرسلنا لقاحات كورونا لـ60 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن 17 لقاحا صينيا دخلت مراحل مختلفة من التجارب السريرية ، مضيفا أن 60 دولة في العالم تحصل علي لقاحات كورونا من خلال الصين، مشيرا إلي أن الصين توفر لقاح كورونا لـ69 دولة نامية كمساعدات، كما وفرت لكوفاكس 10 ملايين جرعة من اللقاح كنوع من تأمين التوزيع العادل.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أكدت خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة الصحة، للحديث عن دفعات لقاح فيروس كورونا التي تستقبلها مصر، وخطة الوزارة للتوسع في الفئات المستحقة من المواطنين لتلقي اللقاح، أن لقاح سينوفارم الصينى من اقوى اللقاحات الخاصة بالفيروس، مؤكدة أن الصين أهدت مصر 300 ألف جرعة مؤخرا، مضيفة أن الصين وردت لمصر 600 ألف جرعة من لقاح سينوفارم .



وقالت وزيرة الصحة، سنتوسع في توفير اللقاحات للفئات المختلفة، لافتة إلي أنه سيتم توقيع اتفاقية تصنيع لقاح كورونا في مصر خلال الشهر الجارى .

وقالت إن شحنة اللقاح التي استلمتها مصر من الصين قبل أسبوعين، خرجت من المعامل منذ يومين وستبدأ وزارة الصحة في التطعيم بها خلال أيام لتكثيف تطعيم المواطنين باللقاح.