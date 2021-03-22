شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينعي نوال السعداوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعي المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فائق ببالغ من الحزن و الأسى الكاتبة والروائية الدكتورة نوال السعداوي التي وافتها المنية الأحد.

وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان انه برحيل الفقيدة فقدت مصر واحدة من أهم المدافعات عن قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة وقضايا المرأة وحقوقها بصفة خاصة من خلال أرضية وطنية ، بالإضافة الي تميزها كإحدى الكاتبات والروائيات المصريات التي تركت رصيداً من الاعمال الإبداعية يستفيد منها الاجيال القادمة .

وقدم فائق خالص تعازيه و مواساته لأسرتها و تلاميذها.