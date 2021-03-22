شكرا لقرائتكم خبر عن طقس حار ورياح مثيرة للأتربة فى الاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى ، اليوم الاثنين ، الى موجة من الطقس الحار والرياح مصحوبة بالأتربة والرمال . فيما ارتفعت درجة الحرارة مسجلة 24 درجة مئوية .

ومن جانبها ناشدت محافظة الاسكندرية المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والفرعية تجنبا لوقوع حوادث.

وحذر خبراء الصحة بالاسكندرية مرضى الحساسية والربو من التعرض لمثل لحالة الطقس هذه الايام ونصحوا بعدم الخروج من المنزل ، والالتزام بغلق النوافذ لحين انتهاء موجة الاتربة .

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاثنين ، حيث يسود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على البلاد تؤثر على كافة الأنحاء .

ووفقا لخبراء الأرصاد تأثرت البلاد بمرور كتلة جنوبية حارة على كافة الأنحاء مما يؤدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الرمال المثارة على مناطق متفرقة.

وتظهر السحب العالية والمتوسطة على شمال البلاد مع إحتمالية سقوط الأمطار الخفيفة. وفي نهاية اليوم يبدأ منخفض سطحي بقيم ضغطية منخفضة بتأثير على غرب البلاد مما يزيد من اثارة الرمال وارتفاع في درجات الحرارة الصغرى.

ويسود طقس معتدل ليلا و نهارا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.