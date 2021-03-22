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السكة الحديد : تعديل تركيب قطاري 974/975 ما بين القاهرة / أسيوط بعربات روسي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت السكة الحديد إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 24/3/2021 تعديل تركيب القطارين أرقام 974/975 أكسبريس القاهرة / أسيوط والعكس لتصبح عربات روسى (ثالثة ذات تهوية ) بدلاً من العربات المميزة .

من المقرر أن يقوم القطار رقم 974 من القاهرة يوم 24/3/2021 الساعة 5.00 صباحاً يصل أسيوط 12.30 مساءاً، ويقوم القطار رقم 975 من أسيوط ذات اليوم الساعة 1.50 مساءاً يصل القاهرة 9.00 مساءاً .

يتكون كل قطار من عدد 12 عربة روسى جديدة ( ثالثة ذات تهوية ديناميكية )، حيث تم التأكيد على خروج القطارات على الوجه الأمثل الذي يليق بجمهور الركاب، من حيث النظافة وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كرونا .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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