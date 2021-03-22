شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سيارة تلقي مياه صرف صناعي بمصرف ري بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط حي العامرية أول سيارة تلقي مياه صرف صناعي في مصرف رى بالنوبارية أمام كوبري مرغم غرب الإسكندرية، والمخصص لري الأراضي الزراعية.

ومن جانبه، قال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إن إدارة المتابعة الميدانية رصدت السيارة رقم "ب هـ ر 4169" أثناء إلقاء مياه صرف صناعي بمصرف غرب النوبارية.

وأضاف رئيس حى العامرية أول، في تصريح له، اليوم الاثنين، أنه جرى التحفظ على السيارة وقائدها، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

ضبط سيارة تلقي مياه صرف صناعي بمصرف رى بالإسكندرية- صور

ضبط سيارة تلقي مياه صرف صناعي بمصرف رى بالإسكندرية- صور

ضبط سيارة تلقي مياه صرف صناعي بمصرف رى بالإسكندرية- صور

ضبط سيارة تلقي مياه صرف صناعي بمصرف رى بالإسكندرية- صور