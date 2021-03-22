شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تعلن عن مباحثات مع الصين لزيادة شحنات لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة الصحة هالة زايد، أنها بحثت مع السفير الصيني بالقاهرة طرق زيادة حصة مصر من لقاح سينوفارم الصيني لمواجهة لقاح كورونا.

وأضافت زايد في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، الذي عقدته مع السفير الصيني أنه من خلال الشحنات الصينية الجديدة، والحصول على حصتنا عبر مرفق «كوفاكس» سنستطيع تغطية الاحتياجات المحلية للمصريين.

وكان إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 195418 من ضمنهم 149934 حالة تم شفاؤها، و11598 حالة وفاة.