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وزيرة الصحة تعلن عن مباحثات مع الصين لزيادة شحنات لقاح كورونا

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فاطمة محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة الصحة هالة زايد، أنها بحثت مع السفير الصيني بالقاهرة طرق زيادة حصة مصر من لقاح سينوفارم الصيني لمواجهة لقاح كورونا.

وأضافت زايد في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، الذي عقدته مع السفير الصيني أنه من خلال الشحنات الصينية الجديدة، والحصول على حصتنا عبر مرفق «كوفاكس» سنستطيع تغطية الاحتياجات المحلية للمصريين.

وكان إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 195418 من ضمنهم 149934 حالة تم شفاؤها، و11598 حالة وفاة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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