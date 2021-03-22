شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«شقة ومحل».. محافظ الجيزة يستقبل سائقة التروسيكل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إستقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ناهد جمال سعيد، «سائقة التروسيكل»، والتى إستجاب لها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال مداخلة تليفونية في إحدى البرامج التي عرضت مشكلتها نظرا لحالتها وظروفها المعيشية الصعبة .

وكانت ناهد جمال سعيد صاحبة تروسيكل قد روت قصة كفاحها حيث ذكرت أنها تعيش في منطقة أوسيم بالجيزة ولديها خمس بنات حيث كان يعمل زوجها سايس وحدثت له مشكلة ولم يبقى معها حاليا ثم قررت شراء التروسيكل للعمل عليه

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قام محافظ الجيزة بتسليم ناهد عقد الوحدة السكنية التي خُصصت لها بأجر رمزي وتجهيزها بالأثاث المنزلي اللازم وكذا تم تسليمها عقد إيجار لمحل قريب من محل سكنها في مكان مناسب وحيوي وتجهيزه بالسلع والمنتجات اللازمة والذي تم تخصيصه بأجر رمزى وذلك لتوفير مصدر دخل ثابت لتحسين مستوى دخل الاسرة .

وقال راشد :«إن إستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسيدة ناهد لكونها نموذجا مشرفا للمرأة المصرية المكافحة والمجتهدة التي تسعى لتوفير حياه كريمة لأسرتها» .

ومن جانبها أعربت ناهد عن فرحتها الغامرة بأستجابه السيد الرئيس والسيد محافظ الجيزة وتوفير سكن ومحل لها داعية المولى عز وجل ان يوفقهم لما فيه صالح المواطنين .