شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية الأزهرية في الإسكندرية .. (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2020/2021، بالاسكندرية اليوم الاثنين.

واعتمد وكيل الأزهر، النتيجة على مستوى الجمهورية، بنسبة نجاح 96.88٪ للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب ‏الحاصلين على أكثر من 50% 132077 طالبًا وطالبة من إجمالي 137647، متخلفًا عن ‏الامتحانات 1322 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت نسبة ‏النجاح في الفتيات 97.84٪، وعددهن 63769 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 96.01٪، ‏وعددهم 68308 طالبًا‎.‎

وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية في الازهر للحاصلين على أكثر من 50% ‏بنسبة نجاح 88.14٪، حيث بلغ ‏عدد الطلاب الناجحين 110489 طالبًا وطالبة من إجمالي ‏126959 طالبًا وطالبة، متخلفًا عن ‏الامتحانات 1602 طالب وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت ‏نسبة النجاح في الفتيات 92.24%، وعددهن 52935 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين ‏‏84.68%، وعددهم 57554 طالبًا‎.‎

الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية من هنا (الرابط)

الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية من هنا (الرابط)