شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية الأزهرية في الإسكندرية .. (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، بالاسكندرية اليوم الاثنين.
واعتمد وكيل الأزهر، النتيجة على مستوى الجمهورية، بنسبة نجاح 96.88٪ للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب الحاصلين على أكثر من 50% 132077 طالبًا وطالبة من إجمالي 137647، متخلفًا عن الامتحانات 1322 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح في الفتيات 97.84٪، وعددهن 63769 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 96.01٪، وعددهم 68308 طالبًا.
وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية في الازهر للحاصلين على أكثر من 50% بنسبة نجاح 88.14٪، حيث بلغ عدد الطلاب الناجحين 110489 طالبًا وطالبة من إجمالي 126959 طالبًا وطالبة، متخلفًا عن الامتحانات 1602 طالب وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح في الفتيات 92.24%، وعددهن 52935 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 84.68%، وعددهم 57554 طالبًا.
الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية من هنا (الرابط)
الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية من هنا (الرابط)
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