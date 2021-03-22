شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة : لقاح سينوفارم الصيني أقوى اللقاحات الخاصة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هالة زايد وزيرة الصحة المصرية أن لقاح سينوفارم الصينى الذي تعاقدت عليه مصر لمواجهة فيروس كورونا من أقوى اللقاحات الخاصة بكورونا، مضيفة أن الصين أهدت مصر600 ألف جرعة، وتابعت: نتفاوض على جرعات جديدة من اللقاح الصينى لتوريدها لمصر خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الوزيرة في المؤتمر الصحفي المشترك مع السفير الصيني بالقاهرة أن مصر تبحث خطة توسيع دائرة الحاصلين على اللقاح خلال الفترة المقبلة.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 195418 من ضمنهم 149934 حالة تم شفاؤها، و11598 حالة وفاة.