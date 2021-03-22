شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا بالقاهرة يعيد فتح المكتبة الكبيرة بالمعهد الثقافي الفرنسي بعد إغلاقها عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة الاثنين، إن التعاون الثقافي بين مصر وفرنسا تاريخي، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية علاقات تاريخية ليس فقط في الثقافة وإنما في كل المجالات، وعن الثقافة بعينها فالدولتان تجمعهم علاقات قوية في مجالات السينما والمسرح والأدب والموسيقى وغيرها من الجوانب الثقافية، وليست وليدة اليوم، كما يلعب المركز الثقافى الفرنسى دور هام في هذا الجانب.

وشهد السفير الفرنسى ستيفان روماتيه افتتاح المكتبة الكبيرة في المعهد الثقافي الفرنسي بالقاهرة بعد إغلاقها لمدة عامين بسبب جائحة كورونا التي انتشرت في مختلف ربوع العالم وتسببت في إغلاق المؤسسات.

وأبدى السفير الفرنسي إعجابه بالتطوير الذي تشهده المكتبة وبفريق العمل بها وخاصة أنها تراعى كل الجوانب والتدابير الصحية، بالإضافة إلى ثرائها في مختلف المجالات، التي تشمل جميع المراحل من مرحلة الطفولة والشباب بالإضافة إلى الباحثين والمتخصصين في كل المجالات.

وأشار السفير الفرنسي إلى أن المكتبة بها لوحات إرشادية للتعريف بالإجراءات الوقائية مثل التباعد وعدم التلامس المباشر بين الاشخاص، وكذلك انتشار عبوات من الجيل المطهر في كل أنحاء المكتبة، لافتًا إلى المخرج المصري أحمد العطار الذي يعتبر رمزًا من رموز المسرح المصري الفرنسي وحصل على وسام فارس الفنون والآداب من السفارة الفرنسية بالقاهرة عام 2019 ووصفه حينها بـ«رجل المسرح».

وقال السفير الفرنسي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة وسط حضور نخبة من المثقفين إن اليوم نشهد حدثا استثنائيًا بإعادة افتتاح هذا المكان الثقافي المخصص للكتب لما لها من أهمية كبيرة في الثقافة حيث إن الكتاب الورقي لا يزال له قيمته وجمهوره.

وأضاف أن المكتبة باتت بعد التحديث جاذبة للجمهور من جميع الفئات بما في ذلك الاطفال وهى مفتوحة ليس فقط للفرانكفونيين بل للناطقين بالإنجليزية والعربية أيضًا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأنشطة التي تضمها المكتبة.

من جانبه، قال جمال أوبيشو، مستشار التعاون والنشاط الثقافى بالسفارة الفرنسية مدير المعهد الفرنسي بمصر إنه تم تجديد وتحديث المكتبة بالكامل لتصبح «نافذة على العالم» بفضل ما تحتويه من كتب.

وتضم المكتبة- المصممة وفقا لأحدث التكنولوجيات والتى باتت حيزا للاطلاع- مجموعة من الكتب الثرية والنادرة في جميع المجالات والتخصصات ومن جميع العصور قاعات للاطلاع على الكتب مع توفير خدمة الانترنت السريع وكافة الخدمات الرقمية.

كما تحتضن المكتبة قاعتين مخصصتين للأطفال لممارسة الأنشطة والقراءة، ويحرص المعهد أن يكون ارتداء الكمامة إجباريا لمن يتعدوا الـ10 سنوات.