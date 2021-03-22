شكرا لقرائتكم خبر عن خمس محاور يهدف اليوم العالمي للمياه معالجتها لعام 2021.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مثل هذا اليوم الموافق 22 مارس من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للمياه، للتأكيد على أهمية المياه العزبة، بهدف التوعية بشأن أزمة المياه العالمية، حيث يتعذر أكثر من 2 مليار شخص في العالم في الحصول على مياه تصلح للشرب، وتهدف هذه المناسبة لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنميه المستدامة وهو توفير المياه ومرافق الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.

تعود فكرة اليوم العالمي للمياه إلى عام 1992، حيث عقدت الأمم المتحدة مؤتمر معني بالبيئة في ريو دي جانير، عاصمة الأرجنتين، آنذاك، وفي نفس العام أعلنت الجمعية العامة يوم 22 مارس كيوم احتفال عالمي سنوي بالمياه، وفقًا لقرارها رقم 193، وتم الاحتفال به لأول مرة في العام التالي الموافق 1993.

وتتناول الاحتفالية لعام 2021 موضوع تثمين المياه، بهدف إدارة المياه وتقسيمها، حيث تتزايد حاجة الشعوب إلى المياه مع ارتفاع الاحتياج إلى الزراعة والصناعة الناتج عن تزايد عدد السكان، في حين يتسبب التلوث في اضطراب كمية المياه المتوفرة.

كما تسعى المجتمعات إلى تحقيق التوازن في الطلب على الموارد المائية، في حين يتم تجاهل مصالح عدد كبير من البشر وحقوقهم في الحصول على المياة.

ويتضمن الاحتفال باليوم العالمي للمياه استضافة عدد من المنظمات والفعاليات المعنية بالمياه في الأشهر السابقة ليوم الاحتفال، من خلال الحملة الجماهيرية العالية التي تطلقها لجنة «Water-UN»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تصدر الأمم المتحدة تقريرها العالمي عن الموارد المائية المتعلقة بموضوع الاحتفال، ويشمل التقرير توصيات لصناع القرار.

ويتضمن موضوع اليوم العالمي للمياه لهذا العام، خمس رؤى مختلفة وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة، وهم:

1. تثمين مصادر المياه، وتشمل المصادر الطبيعية للمياه والنظم الأيكولوجية.

2. تثمين البنية التحتية للمياه، والتي تشمل التخزين والمعالجة والإمداد.

3. تثمين خدمات المياه، وتشمل مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية.

4. تثمين المياه باعتبارها عاملًا مساهمًا في الإنتاج والنشاط الاجتماعي والاقتصادي، على مستوى الأغذية والصناعة والزراعة والطاقة والأعمال التجارية والعمالية.

5. تثمين الجوانب الاجتماعية والثقافية للمياه والذي يشمل الجوانب الثقافية والترفيهية والروحية.