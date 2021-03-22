شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي والعناني يفتتحان أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، النقطة الثانية في مسار العائلة المقدسة بعد الانتهاء من مشروع تطويرها، كما قاموا بزيارة كنيسة سخا بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار واللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب وزير التنمية المحلية والسفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي وعدد من قيادات الوزارة.

وتعد هذه المنطقة هي ثاني موقع في مصر ضمن مشروع مسار العائلة المقدسة يتم افتتاحه بعد تطويره.

وتأتي هذه الزيارات ضمن سلسلة الافتتاحات التي تقوم بها الوزارتين والتي بدأت في يناير الماضي بافتتاح أعمال تطوير موقع سمنود بمحافظة الغربية كأول نقطة يتم تأهيلها بنسبة 100% .

واستقبل أهالي المنطقة وزيرا السياحة والآثار والتنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ بالزغاريد تعبيرا عن سعادتهم بما تم من أعمال لتطوير المنطقة.

وخلال الزيارة تم استعراض أعمال التطوير التي تمت، حيث تم توفير مظلات خشبية ومقاعد للزائرين في الساحة الخارجية من الحجر والخشب بما يتفق مع الجو العام للمنطقة، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية وتعريفية للمكان، وتوفير نظام تأمين من خلال تركيب بوابات الكترونية وكاميرات مراقبة، ونظام حديث للإضاءة لإنارة المنطقة ليلا واظهار أماكن الجمال بها، كما تم توفير مكان لانتظار السيارات وومشى للزائرين.

كما تم رفع كفاءة الشارع المؤدي للكنيسة وتبليط الارصفة ووضع سلات قمامة وتحويل الشارع الى منطقة للمشاة فقط، بالإضافة إلى طلاء واجهات العمارات الواقعة على جانبي الطريق المؤدي للكنيسة واضائتها،وزراعة اشجار النخيل على طول الممر الرئيسي للمسار.

وخلال الزيارة تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن مسار العائلة المقدسة.

شعراوي والعناني يفتتحان أعمال تطوير نقطتان على مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ

شعراوي والعناني يفتتحان أعمال تطوير نقطتان على مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ

شعراوي والعناني يفتتحان أعمال تطوير نقطتان على مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ

شعراوي والعناني يفتتحان أعمال تطوير نقطتان على مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ

شعراوي والعناني يفتتحان أعمال تطوير نقطتان على مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ

شعراوي والعناني يفتتحان أعمال تطوير نقطتان على مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ