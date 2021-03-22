شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى «الثقافة والإبداع» يقيم أمسية ثقافية لمناقشة أعمال «اعتدال عثمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«ممالك الخيال عند اعتدال عثمان».. هو عنوان الأمسية الثقافية التي اقميت امس الاحد، بسينما مركز الإبداع الفني ضمن أمسيات منتدى «الثقافة والإبداع»، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية.

قال الناقد الدكتور شريف الجيار أستاذ النقد والأدب المقارن، أن الكاتبة اعتدال عثمان قامت بتأصيل خطاب نقدى مصرى وعربى كناقدة استثنائية في زمن استثنائي بإعتبارها خرجت بصرامة العلم وموضوعية النقد خارج أسوار الجامعة بموهبة فذة، تمردت بمشروع كتاباتها النقدية بجزئيه: النقد والابداع، إستحوذ فيه الخطاب النقدي على معظمه ومضيفة عليه ما أعتبره «نقد موازن»

وتناول «الجيار» في كلمته إيمان الناقدة الكبيرة بإبداعات الكتاب الموهوبين من المصريين والعرب في زمن العولمة مع إحتفاظهم بخصوصياتهم، وهمها الدائم بالحديث عن الإنسان -والمرأة على الأغلب-، وحرية الوطن.

وقدمت «عثمان» كلمة عبرت فيها عن سعادتها البالغة بمناقشة أعمالها الأدبية، ومشوار حياتها في المجلات الثقافية: «فصول – سطور- النداء» مع قامات النقد والكتابة الإبداعية: صلاح عبدالصبور، عز الدين إسماعيل، جابر عصفور وصلاح فضل، مشيرة إلى أن المرء يستدعى النظر إلى نفسه في مرآة الأصدقاء لترى ما تفعله في عيون من تثق في ثقافاتهم.. واصفة خبرتها في الكتابة الإبداعية بأنها متكاملة مع خبراتها الصوفية، منشدة غاية الوصول في حضرة الكتابة، حيث لا تبدأ كتاباتها دائمًا بالفكرة «المكتملة»، وإنما تراودها غالبا ما وصفته بـ«أطياف الأفكار»، متحدة بالحداثة والثقافة العربية الراهنة.

وكرم أ.د. فتحى عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الناقدة الكبيرة بإهدائها أحد الأعمال الفنية من نتاج مركز الحرف التقليدية بالفسطاط تكريما لمسيرة عطاء طويلة، وإنطلاقاً من أهتمامها الدائم بالفنون التراثية.

جدير بالذكر أن الناقدة الكبيرة اعتدال عثمان لها العديد من الأعمال النقدية منها: «إضاءة النص.. قراءة في الشعر العربي الحديث»، «اعداد وتحرير الكتاب التذكاري ليوسف ادريس»، «السفر إلى ممالك الخيال.. ملامح وأصوات في الرواية العربية»، «قضايا وقراءات في أدب المرأة العربية»، «عين الكتابة.. قراءة في تحولات السرد»، ومن أعمالها القصصية: «يونس والبحر»، «وشم الشمس»، كما حصلت على جائزة كفافيس الأدبية عام 2019 .

ومنتدى (الثقافة والإبداع) يهدف إلى مناقشة القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها بالحالة الحالية، للمساهمة الفاعلة في استراتيجية مصر 2030، خاصة ما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته ويديره الكاتب طاهر الطاهر.