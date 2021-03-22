شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الصيني في مصر : نواصل العمل لتوفير لقاحات كورونا على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير الصين لدى القاهرة، لياو ليتشيانج مصر والصين أن الدولتين تواصلان التعاون المشترك لتوفير لقاحات كورونا بشكل أوسع.

وتابع في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزيرة الصحة الكصرية هالة زايد أن الصين من أوائل الدول التي تعهّدت بتوفير لقاحات لفيروس كورونا ليس على مستوى مصر ولكن للعالم.

وأكد السفير الصيني، أن بلاده ملتزمة بالشراكة التي قامت بها مع مع مختلف الدول لتوفير لقاحات كورونا.