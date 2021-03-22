شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تواصل حملاتها بحدائق الأهرام وترفع ٧٠ طن مخلفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة محافظة الجيزة حملاتها المتلاحقة بحدائق الاهرام حيث تم الدفع بالمعدات وفرق من الهيئة العامة للنظافة والتجميل لرفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات بقطاع هضبة الأهرام

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن الأجهزة التنفيذية قامت برفع ٧٠ طن مخلفات وقمامة بعددا من قطع الأراضي الفضاء بهضبة الأهرام خلال حملات متتالية تم تنفيذها.

وأكد ان الأعمال تمت من خلال معدات وفرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحى الهرم، مشيرًا إلى أنه يتم يوميًا رصد حالة النظافة بهضبة الأهرام، وتوجيه حملات لرفع أي مخلفات بالمناطق التي بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.

وأشار إلى أنه بالتوازي تم شن حمله لضبط مركبات التوك توك الغير مرخصه والتي تتسبب في اعاقة حركة المارة والسيارات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.