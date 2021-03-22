شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يصدر قرارا بتجديد ندب هشام فاروق مساعداً للوزير للتحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا، بتجديد ندب د. هشام فاروق الأستاذ الباحث بمعهد بحوث الإلكترونيات، مساعدًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي لمدة عام.

جدير بالذكر أن د. هشام فاروق حاصل على الدكتوراه في مجال الإلكترونيات والاتصالات من كلية الهندسة بجامعة القاهرة 2001، كما حصل على العديد من الجوائز مثل جائزة التمييز العلمي ERI لعام 2017 و2018 على التوالي، وجائزة أفضل مقالة علمية Cogent Engineering Journal لعام 2019، وحصل على الميدالية الذهبية في محور السياحة بمعرض (القاهرة تبتكر الخامس 2018) عن مشروع السياحة الافتراضية.

كما شغل الدكتور هشام فاروق العديد من المناصب منها، رئيس اللجنة المشكلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمختصة بالبنية المعلوماتية لمشروع الاختبارات الالكترونية بالجامعات الحكومية المصرية، كما شغل عضوية عدة لجان فنية منها، اللجنة الفنية لمشروع تطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمي وميكنة المستشفيات الجامعية ولجنة الاتصالات والمعلومات باللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.