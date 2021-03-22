شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي : لدينا 115 مستشفى جامعي بتكلفة 16 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول تطور المستشفيات الجامعية خلال الفترة من (2014-2021)).

وأشار التقرير إلى أن عدد المستشفيات الجامعية عام 2014 بلغ (88) مستشفى، بينما وصل إلى (115) مستشفى عام 2021 بزيادة (27) مستشفى، بتكلفة إجمالية (16) مليار جنيه، وبلغ عدد الأسرة عام 2014 (28958) بينما وصل إلى (35825) سريرًا عام 2021 بزيادة قدرها (6867) سريرًا، ويمثل حوالى 30% من الأسرة بين مقدمى الرعاية الصحية الحكومية في مصر.

كما بلغ عدد أسرة العناية المركزة عام 2014 (3000) سرير، بينما وصلت إلى (4830) سريرًا عام 2021 بزيادة قدرها (1830) سريرًا بتكلفة إجمالية مليار و800 مليون جنيه، ويمثل حوالى 50% من عدد أسرة العناية المركزة بالقطاع الحكومى. كما بلغ عدد الحضانات عام 2014 (656) حضانة، بينما وصلت إلى (870) حضانة عام 2021 بزيادة قدرها (214) حضانة بتكلفة مائة مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن عدد المرضى عام 2014 بلغ (16 مليون سنويًّا) بينما وصل إلى (20 مليون مريض سنويًّا) عام 2020 بزيادة (4 ملايين مريض)، وبلغ عدد مرضى أقسام الطوارئ عام 2014 (2 مليون مريض سنويًّا) بينما بلغ (3 ملايين مريض سنويًّا) عام 2020 بزيادة مليون مريض.

وأشار التقرير إلى قيام المستشفيات الجامعية بإجراء 20.1 مليون مناظرة بالعيادات الخارجية عام 2019، وكذلك إجراء 1.5 مليون عملية جراحية ما بين صغرى ومتوسطة وكبرى، وتعد المستشفيات الجامعية هي الجهة الوحيدة التي تقوم بعمليات الغسيل الكلوى للأطفال أقل من وزن 10 كجم.

وأضاف التقرير أن هناك قرابة 70 مستشفى جامعيًّا متعدد التخصصات، مستشفى لعلاج المسنين، ومستشفى لصحة المرأة، 3 مستشفيات للسموم، 5 مستشفيات لأمراض الكلى، 3 مستشفيات للكبد، 8 مستشفيات للأورام، 9 مستشفيات للطوارئ، 5 مستشفيات لعلاج الإدمان والطب النفسي.