شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 350 طالب وخريج .. انطلاق ملتقى التوظيفي الثاني في جامعة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت فعاليات الملتقي التوظيفي الثاني، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، أونلاين، بمشاركة المراكز الجامعية للتطوير المهني بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، ودعم من الوكالة الأمريكية للتنمية.

وشارك الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، بالملتقي مع 350 طالب وخريج منهم 5 طلاب من ذوي الإعاقة البصرية والحركية من جامعة أسوان .

وأكد الدكتور أحمد غلاب أنه بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المركز الجامعي للتطوير المهني منذ افتتاح المركز في 16 يناير 2020 حوالي 16 ألف 331 طالب وخريج وذلك بمشاركة 6 شركات محلية من محافظة أسوان و58 شركة على مستوي الجمهورية.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بمشاركة جامعة أسوان في الملتقي التوظيفي الثاني، كما رحب بالدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات والدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية، ورؤساء الجامعات العشر المشاركين، مؤكدا على أهمية دور المركز الجامعي للتطوير المهني، والعمل على تأهيل الخريجين وربطهم بسوق العمل.