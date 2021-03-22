ظهور دولفين "ريسو" النادر بشواطئ مدينة الغردقة.. صور

من جانبه قال أحمد بيجو غطاس وصاحب مركب سياحي أن خلال رحلة بحرية برفقة عدد من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، إنه تم رصد أحد أنواع الدلافين النادرة قليلة الظهور بشواطئ البحر الأحمر، حيث إن آخر ظهور لهذه الدلافين كان من عدة سنوات.

وأضاف الغطاس أحمد بيجو، في تصريحات صحفية لـ"الخليج 365"، أن ظهور هذه النوعية من الدلافين لقى إعجاب السائحين وعبروا عن سعادتهم بشواطئ الغردقة الخلابة والشعاب المرجانية الرائعة، ومشاهدة النوعيات النادرة من الكائنات البحرية، حيث ظهرت أنواع من أسماك المانتا والقرش الحوتي المسالم، مؤكدين أن شواطئ الغردقة تتميز بجوها الرائع عن غيرها عن باقي مدن العالم.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد غلاب الباحث البيئي بمحميات البحر الأحمر، إن دولفين "ريسو" هو أحد أنواع الدلافين كبيرة الحجم، والذي يندر وجوده بالقرب من الشواطئ، وان ظهوره بمياه البحر الأحمر يدل على التنوع البيولوجي الذي تتميز به البيئة البحرية بالبحر الأحمر .

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن طول هذه الدلافين يصل إلى 3 أمتار تقريبا وقد وصل حجم بعض الأفراد إلى 3.8 م، ويتراوح وزنها ما بين50 كجم إلى 300 كجم .