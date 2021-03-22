أخبار مصر.. اختبار تجريبي لطلاب الثانوية قبل الامتحان النهائي يوليو المقبل

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها إعلان وزارة التربية والتعليم إجراء اختبار تجريبي لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان النهائي يوليو المقبل، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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نفت الحكومة ما تم تداوله من منشور بإلزام طلاب الشهادة الثانوية بتسليم أجهزة "التابلت" للوزارة عقب نجاحهم.

الحكومة: إجراء اختبار تجريبى لطلاب الثانوية قبل الامتحان النهائى يوليو المقبل

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تم تداوله من منشور بإلزام طلاب الشهادة الثانوية بتسليم أجهزة "التابلت" للوزارة عقب نجاحهم، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المتداول بشأن إلزام طلاب الشهادة الثانوية بتسليم أجهزة "التابلت" للوزارة عقب نجاحهم، مُوضحةً أن المنشور المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة، مُشددةً على أن التابلت تم تسليمه لطلاب المرحلة الثانوية للاستفادة منه طوال سنوات الدراسة الثلاث، وسيصبح ملكاً لهم عقب تخرجهم دون أن تسترده الوزارة، مُحذرةً من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف تضليل الطلاب وأولياء الأمور، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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