شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: كتلة جنوبية حارة ترفع الحرارة بكافة الأنحاء ورمال بعدة مناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تأثير كتلة جنوبية حارة على كافة الأنحاء مما تؤدى إلى ارتفاع فى درجات الحرارة وتنخفض الرؤية الأفقية بسبب الرمال المثارة على مناطق متفرقة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: وتظهر السحب العالية والمتوسطة على شمال البلاد قد يتساقط معها بعض الأمطار الخفيفة، وفى نهاية اليوم يبدأ منخفض سطحى بقيم ضغطية منخفضة بتأثير على غرب البلاد مما يزيد من إثارة الرمال هناك وارتفاع فى درجات الحرارة الصغرى.



وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه مع الموجة الحارة التى تشهدها البلاد درجات الحرارة الآن على القاهرة 32 درجة، والإسكندرية 23 درجة، والأقصر 33 درجة.

و يشهد الطقس اليوم الإثنين، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس حار على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة ، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.