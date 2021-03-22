شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مليارات جنيه قروضاً لمشروعات المرأة وفرت 702 ألف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية عام 2020 قد حقق طفرة فى تمويل مشروعات المرأة، حيث قدم 9.1 مليار جنيه مولت 623.5 ألف قرض منها 27.851 قرض للمشروعات الصغيرة و595.700 قرض للمشروعات متناهية الصغر.

وذلك انطلاقا من الجهود التى يبذلها جهاز تنمية المشروعات فى مساندة خطط الدولة ومشروعاتها وبرامجها الرامية إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمرأة المصرية والمساهمة فى تنميتها وتهيئة البيئة المواتية لها لتعظيم فرص استفادتها من برامج التنمية والمساعدة فى تمكينها اقتصاديا.

وقالت أن هذه القروض الموجهة للمرأة قد مثلت 46% من إجمالى القروض التى وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال نفس الفترة وأتاحت 702.742 فرصة عمل بجميع محافظات الجمهورية.

وأشارت جامع أنه وفقا لبعض المؤشرات التحليلية لأداء الجهاز على مدار السنوات الست الماضية، حظيت محافظات الوجه القبلى بالمرتبة الأولى من حيث التمويل الموجه لمشروعات المرأة حيث حصلت على 4.8 مليار جنيه بما يعادل 53% من إجمالى المنصرف من الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت جامع أن المرأة قد استفادت بشكل متضاعف من جميع الخدمات التى يقدمها الجهاز خلال نفس الفترة وذلك وفقا لإحصائيات الجهاز إذ بلغت مشاركتها فى خدمات الشباك الواحد التى يوفرها الجهاز من مختلف فروعه بالمحافظات 29% وشاركت كذلك فى خدمات التسويق بنسبة 32% وجاءت نسبة مساهمتها فى المعارض الداخلية التى نظمها الجهاز لتسجل 51%.

وعلى صعيد خدمات التدريب على مهارات ريادة الأعمال، حصلت ما يزيد على 18 ألف سيدة على دورات تدريبية، كما استفادت حوالى ألفين سيدة وفتاة من خدمات التدريب على الصناعات والحرف اليدوية والتراثية فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت جامع أن الجهاز قد وجه خدمات مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية إلى السيدات والمرأة وبوجه خاص بالمجتمعات الأكثر احتياجا خلال السنوات الست الماضية حيث ولدت هذه المشروعات 16 مليون يومية تشغيل للمرأة على مستوى الجمهورية بما يعادل 53% من إجمالى يوميات التشغيل التى وفرها الجهاز.

وفى هذا الإطار، أضافت أن نسبة استفادة المرأة من خدمات الصحة الأولية وصلت إلى 90%، وأما فى مجال خدمات محو الأمية فقد تراوحت هذه النسبة بين 60 و70%، بينما حققت استفادة قدرها 90% من مشروعات رياض الأطفال وسجلت 45% من خدمات التدريب من أجل التشغيل التى يقدمها الجهاز.