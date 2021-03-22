شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: وصول حصة مصر من لقاح كورونا عبر كوفاكس نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن لقاح سينوفارم الصينى من أقوى اللقاحات الخاصة بكورونا، مضيفة أن الصين أهدت مصر600 ألف جرعة، وتابعت: نتفاوض علي جرعات جديدة من اللقاح الصينى لتوريدها لمصر خلال الفترة المقبلة.

وقالت وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة الصحة، بحضور السفير الصينى لدى مصر، للحديث عن دفعات لقاح فيروس كورونا التي تستقبلها مصر، وخطة الوزارة للتوسع في الفئات المستحقة من المواطنين لتلقي اللقاح، إن كوفاكس ستوفر حصة مصر من اللقاحات الخاصة بكورونا أخر الشهر الجارى.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قالت إن شحنة اللقاح التي تسلمتها مصر من الصين قبل أسبوعين، خرجت من المعامل منذ يومين وستبدأ وزارة الصحة في التطعيم بها خلال أيام لتكثيف تطعيم المواطنين باللقاح.

أضافت الوزيرة، أن إجمالي أعداد المواطنين الذين سجلوا للحصول على لقاح كورونا من الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة 400 ألف شخص، متابعة: "معدل التسجيل كان عاليا في البداية ثم انخفض بشكل ملحوظ ووصل إلى 5000 في اليوم، وحتى نسهل على المواطنين فإن 100% من المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة مفتوحة للمواطنين للتسجيل بها وليس شرط أن التسجيل إلكتروني".

وأوضحت الوزيرة هالة زايد، أن بداية وصول الأربعين مليون جرعة من لقاح كورونا من التحالف الدولى للقاحات "جافى"، ستبدأ بنهاية شهر مارس، حيث تصل في 30 مارس 5.8 مليون جرعة أسترازينيكا للدولة المصرية، متابعة: "100% من منشآت وزارة الصحة سيكون بها التطعيم ضد كورونا في مايو المقبل، وابتداءً من أول أبريل سيتم تطعيم المواطنين الذين سجلوا بعد أسبوع واحد عقب التسجيل.