شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 43 مسجدًا جديدًا.. وتطوير 15 أخرى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 43 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا و15 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي (58) مسجدًا، يوم الجمعة المقبل، في إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله مبنى ومعنى.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنه بذلك يكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1111) مسجدًا منها (1051) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا و(60) مسجدًا صيانة وترميم .

وأوضحت وزارة الأوقاف أن المساجد المقرر افتتاحها يوم الجمعة المقبل هي:

أولًا : مساجد الافتتاحات :

مديرية أوقاف سوهاج

1. آل خضيري – الجريدات – طهطا

2. الشوامين الدويك - طما

3. شباب الأحايوة غرب 1 - العسيرات

4. آل رمضان نجع الشمندي أولاد نصير - سوهاج

5. آل موسى حاجر مشطا- طهطا

6. الشيخ ذكري نجع حمد- طهطا

7. أبو شريف الرشايدة- العسيرات

8. السلام – الحريدية- المراغة

9. الشاذلي جزيرة طما- طما

10. الإيمان البحري الشوكا - طما

مديرية أوقاف مطروح

11. الروضة – أطنوح- شرق مطروح

12. قرية الزيات- الزيات – شرق مطروح

مديرية أوقاف الإسماعيلية

13. السلام فنارة

مديرية أوقاف الفيوم

14. الصعايدة- بقرية فانوس – مركز طامية

15. عبد الله صاوي – مركز طامية

16. النور – عزبة الجمال – قصر رشوان- طامية

17. ع عوض الأعرج – قطون اطسا

18. التوحيد- بقاليفة- سنورس

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحيرة

19. مسجد قرية الصالحية الكبير مركز أبو حمص

20. مسجد 241- سيدي غازي – كفر الدوار

21. العقيرة- قرية العقيرة- الدلنجات

22. التوبة الشرقي- كفر غرين – كوم حمادة

23. مسجد أحمد شوقي – قرية أحمد شوقي - النوبارية

مديرية أوقاف أسوان

24. العمدة – بنبان بحري

25. الحق المبين – الرقبة نجع النخل

26. الرحمن الرحيم- المنشية

27. الشهيد إبراهيم حسونه- عزبة العسكر بالكرور

مديرية أوقاف دمياط

28. مسجد علام – شطا - دمياط

مديرية أوقاف الشرقية

29. الرحمة (العمدة)- أبو كبير

30. عزبة الضابط الكبيرة – أبو كبير

31. أبو عنائي( العجايمة)- أبو كبير

32. أحمد حجازي (الجوسق) – شبرا النخلة

33. عباس جبريل(عزبة محمد سليمان)- أبو حماد

34. عمر بن الخطاب ( المعظمية)- أبو حماد

35. مصطفي الورواري – أبو حماد

مديرية أوقاف المنيا

36. خالد بن الوليد – الكوم الأحمر - المنيا

37. الشيخ الجدامي – زاوية الجدامي - مغاغة

38. النور الغربي – كوم الحاصل - مغاغة

39. العابدين – هريف الشيخ تمي – أبو قرقاص

40. أبو شاهين – الشيخ عبادة - ملوي

41. مالك الملك – قرية السلام - سمالوط

42. السلام – كوم المحرص – بني عبيد

43. التقوى القبلي – ع محمد ربيع – صفط الغربية

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف الشرقية

44. مسجد عبد السميع شبانه - فرسيس

45. حسين فهمي القديم- ك الهراوي- الزقازيق

مديرية أوقاف البحيرة

46. السلام- دمتيوه- مركز دمنهور

مديرية أوقاف المنيا

47. الزين القبلي – كفر المنصورة

مديرية أوقاف الفيوم

48. الحاج عربي منية الحيط – إطسا غرب

49. الرحمن البحري – منشأة رحمي – إطسا غرب

50. الحسيني – منشأة رحمي -إطسا غرب

51. الرضوان الشرقي- أبو جندير- إطسا غرب

52. الوسطاني – بحر أبو المير – إطسا غرب

53. القاسم – دفنو – إطسا شرق

54. الحاجة زينب- قلهانه – إطسا شرق

55. رياض حسين – ع الحاج رياض حسين – الغرق - اطسا

56. القرعة- ع القرعة – غرق قبلي

57. عبد الله صاوي- ع صميده – طامية

58. النور - الجمال – قصر رشوان- طامية