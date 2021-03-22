شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال إعادة رصف شوارع الخارجة بعد حفر خطوط الغاز الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الاثنين، بجولة تفقدية لعدد من المواقع بمدينة الخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.

حيث تفقد تجربة إعادة رصف شوارع المدينة ورد الشيئ لأصله بالمناطق التي تم الإنتهاء من حفر خطوط توصيل الغاز الطبيعي بها ودراسة أفضل آلية لرفع كفاءة هذه الشوارع.

كما وجه بإستكمال رصف الممشي الكائن بشارع الشهيد حازم عبد الخالق لتوفير متنفس لأهالي المنطقة وإقامة أكشاك وطرحها لتوفير فرص عمل للشباب .

محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع الغاز الطبيعي