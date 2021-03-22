شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نقيب أطباء أسنان أسوان السابق بـ كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي الدكتور محمد محفوظ نقيب أطباء الاسنان السابق بأسوان نتيجة اصابته بفيروس كورونا ودخوله عزل مستشفى اسوان الجامعي وذلك بعد يومين من دخول العزل عن عمر يناهز 77 عاما لتسجل أسوان سابع حالة وفاة بـ كورونا بين الاطباء بالمحافظة.

ونعت نقابة أطباء أسنان اسوان برئاسة الدكتور محمد صبحي نقيب اطباء اسنان أسوان، الطبيب الراحل والذي شغل منصب نقيب اطباء اسنان المحافظة لعدة سنوات من 1995 وحتي 2012 .

ويذكر أن محافظة أسوان، سجلت اول حالة وفاة لطبيب، عقب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا بفيروس كورونا يوم 26 مايو الماضي وهو الدكتور أسحق عوض استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، أعقبه وفاة الشقيقين الدكتور أشرف القاضي استشاري الباطنة ورافت القاضي استشاري الجراحة العامة، في نهاية مايو الماضي ومطلع شهر يونيو، والدكتور احمد محمود أبو صادق استشاري الانف والاذن والحنجرة والذى توفى في 31 مايو الماضي، والدكتور ماجد ذكرى يوم 30 يونيو والدكتور مجدى مصطفى 31 ديسمبر واخرها الدكتور محمد محفوظ .