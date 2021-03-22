شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تشهد ختام الدورة 23 من القومي للسينما الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في السابعة مساء غدا الثلاثاء 23 مارس، بمسرح الجمهورية، حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الثالثة والعشرون من المهرجان القومي للسينما المصرية، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية.

وصرح ا.د فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع الصندوق، أن في ظل الظروف الإستثنائية من تفشي جائحة كورونا، فإن حفل الختام سيقتصر الحضور على المشاركين والمكرمين، بالإضافة إلى عدد محدود من النقاد والصحفيين واعلان جوائز دورة هذا العام، وأضاف أنه سيتم عرض الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان بمركز الإبداع الفني إعتباراً من 25 مارس الجارى ولمدة أسبوع، كما سيتم عرض جميع الافلام المشاركة الأحد من كل اسبوع.

من جانبه قال الناقد الكبير كمال رمزى أن المهرجان يكرم هذا العام: الفنان الكبير لطفي لبيب، الموسيقار الكبير هاني شنودة، مدير التصوير سمير بهزان، وضمن سلسلة الخالدون يتم تكريم اسم مخرج الروائع حسن الإمام.

جدير بالذكر أن كمال رمزي يتولى الإشراف على إستكمال أعمال دورة المهرجان الجديدة والتى قام بالإعداد لها المخرج الراحل الكبير د. سمير سيف، وتضم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية والتحريك التي تقدمت للاشتراك من إنتاج أعوام 2018، 2019، 2020 والبالغ عددها 170 فيلم.