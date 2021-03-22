شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يناقش دفع الأعمال بممشى النيل وتطوير الكورنيش في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة أعمال إنشاء المرحلة الثانية والثالثة من ممشى النيل، بمدينة بنها، لدفع الأعمال وتذليل العقبات، بالإضافة إلى مناقشة أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها، بداية من كوبري كفر الجزار، وحتى محطة مياه منطقة الفيلات.

تم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل التي تعوق التنفيذ، كما وجه المحافظ بضرورة أن يراعى في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري وتجهيز أماكن لإقامة عربات مأكولات ومشروبات للشباب، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديثة بشكل يليق بأبناء المحافظة، وأن لا يقل عرض المشي عن 5 متر.

ووجه المحافظ، بعمل رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضًا وضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل، مطالبا بمراجعة المعديات، والتأكد من ترخيصها وإيقاف غير المرخص منها حماية لأرواح المواطنين، مشددا على سرعة الإنتهاء من العمل في المرحلة الثانية من الممشى، مع مراعاة الدقة في العمل وكفاءة التنفيذ حتى تكون على أعلى مستوى ليتم افتتاحه في أقرب وقت ممكن.

حضر الأجتماع كلا من الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، ووكيل وزارة الإسكان ومسؤولي جهاز القاهرة الفاطمية، ورئيس مدينة بنها.